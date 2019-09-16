Сегодня, 16 сентября, мировые цены на нефть резко подскочили после атаки беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РБК.

Так, рост цен наблюдался на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. При этом в первые минуты торгов цена нефти Brent достигала значения в $71,95 за баррель. К предыдущему закрытию она составляла чуть больше $60 за баррель.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель (против почти $55 на момент предыдущего закрытия).

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после произошедших атак.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп, чтобы не допустить коллапса на нефтяном рынке, приказал выделить нефть из стратегических резервов страны для стабилизации ситуации.