Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после саммита в "нормандском формате". Об этом со ссылкой на источники пишут "Известия".

Информацию также подтвердил адвокат Валентин Рыбин, который защищал в судах некоторых из тех, кого Украина обменяла 7 сентября. Несмотря на то, что списков еще нет и не намечены ориентировочные сроки второго этапа, известно, что случиться это после "нормандского саммита", предварительно запланированного до конца октября.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно - пока неизвестно", - рассказал Валентин Рыбин.

Напомним, Киев передал Москве списки для нового обмена.

Также мы писали, что у Путина не исключили нового большого обмена с Украиной.