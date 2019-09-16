В воскресенье, 15 сентября, в Колумбии произошло авиакрушение, в результате которого погибли 7 человек. Об этом передает Reuters.

Трагедия произошла на юго-западе страны, возле города Попаян с населением 270 тысяч человек. Самолет, принадлежащий небольшой местной компании, вылетел из аэропорта, а уже через несколько минут случилась авария. После крушения части самолета разлетелись по окрестностям города.

Погибли семь из девяти пассажиров, которые находились на борту. Двое получили ранения и были госпитализированы. На данный момент создана рабочая группа для оказания помощи пострадавшим местным жителям.

Управление гражданской авиации Колумбии проводит расследование по установлению причин аварии.

Фото: Columbia Reports

Напомним, 12 сентября в США рухнул транспортный самолет.

Также мы писали, что в Канаде на авиашоу разбился самолет.