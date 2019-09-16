В Колумбии через несколько минут после взлета рухнул самолет. Погибли 7 человек
В воскресенье, 15 сентября, в Колумбии произошло авиакрушение, в результате которого погибли 7 человек. Об этом передает Reuters.
Трагедия произошла на юго-западе страны, возле города Попаян с населением 270 тысяч человек. Самолет, принадлежащий небольшой местной компании, вылетел из аэропорта, а уже через несколько минут случилась авария. После крушения части самолета разлетелись по окрестностям города.
Погибли семь из девяти пассажиров, которые находились на борту. Двое получили ранения и были госпитализированы. На данный момент создана рабочая группа для оказания помощи пострадавшим местным жителям.
Управление гражданской авиации Колумбии проводит расследование по установлению причин аварии.
Фото: Columbia Reports
Напомним, 12 сентября в США рухнул транспортный самолет.
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