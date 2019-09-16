В столице Швеции, Стокгольме, произошло очередное ЧП с крокодилами Фиделя Кастро. Здесь, во время, частного мероприятия в аквариуме "Скансен" кубинский крокодил откусил руку 79-летнему шведу Ларсу Лидегрену. Об этом сообщает местная газета Expressen.

Мужчина сунул руку в бассейн с рептилиями, и один из крокодилов тут же вцепился в нее и не разжимал пасть несколько секунд. Когда Ларса Лидегрена удалось освободить, его направили в госпиталь, где врачи были вынуждены ампутировать ему конечность.

Те самые Кастро и Хиллари, фото: expressen.se

Примечательно, что в аквариуме Стокгольма обитает пара редких кубинских крокодилов (их зовут Кастро и Хиллари - Ред.), подаренных в 1977 году советскому космонавту Владимиру Шаталову еще Фиделем Кастро.

Шаталов, в свою очередь, передал их Московскому зоопарку, когда они выросли. А в 1981 году Москва подарила зубастую парочку океанариуму Стокгольма, поскольку там были лучшие условия для содержания этих животных.

Ранее "Страна" сообщала, что крокодил японского бизнесмена заживо съел ученого.

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