Не успели Багамы и США приступить к ликвидации последствий удара урагана Дориан, как им нужно готовиться к очередной атаке стихии. В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм, которому дали имя "Умберто" и который уже перерос в ураган. Вчера, 15 сентября, он прошел северо-западнее островов Багамского архипелага, и направляется к Флориде.

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов, как передает "Интерфакс-Украина".

В зоне действия "Умберто" скорость ветра усилилась до 100 км/ч. По данным на утро, 16 сентября, "Умберто" находится в 320 км от Флориды, его скорость - 1,7 м/сек.

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сообщил журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Ранее "Страна" сообщала, что рассказывая об ужасах урагана Дориан, Трамп дразнил кота лазерной указкой.

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