В районе Персидского залива резкий рост напряженности в отношениях между США и Ираном, после дрон-атаки хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии. И пока Белый дом изучает возможность массированного удара по Ирану, в Тегеране продолжают выступать с предупреждениями и угрозами нанести ответный удар по американским объектам.

Об этом передает немецкая радиостанция DW со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет. "Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", - заявил бригадный генерал.

Амир Али Хаджизаде отметил, что его страна всегда готова "для полноценной войны".

Очередное резкое обострение американо-иранских отношении произошло после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам беспилотников на заводы саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. В свою очередь, Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона, назвав их "безосновательными, непонятными и абсурдными".