Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу письмо с официальным приглашением посетить Пхеньян. Об этом передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

"Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности провести еще один совместный саммит и встретиться с Трампом", - сообщил источник.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне приостановки переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Напомним, что с июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались три раза, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.