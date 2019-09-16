Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что 2019 год станет последним, когда в Украине планировали и подавали в Раду проект госбюджета только на один год. Правительство хочет, начиная уже с 2021 года принимать госбюджет сразу на трехлетний срок.

Ою этом передает "Украинская правда".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - заявил премьер-министр Украины.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что назван курс доллара, который заложили в госбюджет Украины на 2020 год.

Так же мы рассказывали, что в "Слуге народа" хотят прекратить традицию принимать госбюджет по ночам.