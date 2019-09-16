Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что роль Владимира Цемаха, боевика так называемой "ДНР" (был передан России по большому обмену - Ред.), в расследовании трагедии рейса МН17 на Донбассе изрядно преувеличена.

Об этом Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "1 + 1".

"Чтобы убедиться, что хоть какой-то диалог с Россией возможен, важно было вернуть моряков домой. Важно было вернуть других политических заключенных, вместе с Олегом Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на рейс МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены заложники на Донбассе. Должен быть прогресс в прекращении огня, дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", - заявил Курт Волкер.

По мнению спецпредставителя Госдепа, цена обмена пленными для Украины была не слишком высокой, как об этом говорят масс-медиа.

Напомним, что следователи из Государственной прокуратуры Нидерландов допросили Владимира Цемаха в Украине, прежде чем его выдали России.

Нидерланды и Австралия, в свою очередь выразили сожаление, что Украина передала Цемаха России.