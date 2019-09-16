После хуситской атаки дронов на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии цена на нефть на мировых рынках выросла на 15%. Чтобы не допустить коллапса, президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из стратегических резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. По его словам, США знают, кто именно стоит за атакой, но ждут мнения Эр-Рияда о причастных к инциденту.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цен на нефть, я санкционировал выделение нефти из стратегического нефтяного резерва, если будет необходимость, в достаточном объеме для сдерживания рынка хорошо снабженным",- написал Трамп в своем Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Он отметил, что США готовы к решительному ответу на атаку дронами, но сейчас ждут информации от королевства о предполагаемых виновных. "Мы находимся в полной боевой готовности, все будет зависеть от подтверждения", - заявил он.

Кроме того, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация США всерьез подходит к ответу на атаку. По данным издания, господин Трамп встречался в воскресенье, 15 сентября, с министром обороны США Марком Эспером. Подробности прошедшей встречи газета не привела.

В то же время высокопоставленный чиновник администрации США сообщил CNN, что у США есть основания винить в ответственности за инцидент Иран или Ирак. По его словам, это подтверждают, в частности, угол атаки и количество точек удара на НПЗ. "Очень трудно представить, как нападение могло прийти откуда-то, кроме Ирана или Ирака",- сообщил он. Собеседник телеканала также отметил, что поразить 19 целей десятью беспилотниками невозможно. Источник, ссылаясь на спутниковые снимки, добавил, что точки удара находились на северо-западной стороне, что "затруднительно сделать из Йемена".

Saudi Aramco - крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после произошедших атак.