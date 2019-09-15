Проект государственного бюджета Украины на 2020 год министерство финансов построило на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.

Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства, на котором был представлен проект бюджета на 2020 год.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержденный в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,02. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.

Ранее "Страна" сообщала, что министр финансов сообщила, как вырастет минимальная зарплата украинцев в следующем году, а также анонсировала увеличение расходов на армию и оборону Украины в 2020 году.