В Ровно 12-летняя девочка ромской национальности родила ребенка. Об этом сообщает "Сharivne.info".

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Главный врач Виктория Еникеева рассказала, что за время работы перинатального это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, пока у ребенка есть недостаток", - говорит главврач.

Вес новорожденного мальчика 3160 гр., рост - 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-виагра Санта Димопулос на 10 месяце беременности родила девочку.

Также мы рассказывали, что в Полтаве женщина родила ребенка на остановке транспорта, роды приняли прохожие.