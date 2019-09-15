Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает повышение минимальной заработной платы до 4723 грн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня в ходе брифинга после заседания правительства.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе, экономический рост из-за роста производительности", - сказала министр.

Напомним, что Маркарова сообщила, как вырастут расходы на армию и оборону Украины в следующем году и сколько денег заложили в бюджет на здоровье, культуру и образование.