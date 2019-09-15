В заключительном поединке 7-го тура национального первенства "Колос" на "Оболонь-Арене" в Киеве со счетом 1:0 обыграл ФК "Львов", сообщает "Укринформ".

Единственный мяч точным ударом забил Денис Костышин на 87-й минуте встречи.

Результаты других поединков тура:

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0

голы: Алексей Довгий (54-я минута), Артем Ситало (77)

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 4:3

голы: Тайсон (42), Марлос (54), Жуниор Мораес (60, 89) - Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35), Богдан Леднев (87)

"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1

голы: Владимир Баенко (40), Марвин Мартинш (80) - Кристиан Понде (70, с пенальти)

"Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:1

голы: Игорь Кирюханцев (42) - Демир Имери (58)

"Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов) - 1:2

голы: Артем Беседин (49) - Владислав Калитвинцев (40), Александр Филиппов (58).

Турнирное положение: "Шахтер" - 21 очко (после 7-ми игр), "Десна" - 14 (7), "Александрия" - 12 (7), "Заря" - 11 (7), "Колос" - 10 (7), "Динамо" - 8 (6), "Мариуполь" - 8 (6), "Днепр-1" - 8 (7), "Карпаты" - 8 (7), "Ворскла" - 7 (7), "Львов" - 6 (7), "Олимпик" - 2 (7).

Матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Ранее "Страна" сообщала, что в десятке лучших голеадоров украинского первенства после первых семи туров чемпионата ситуация изменилась.

Мы также опубликовали турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу после семи туров.