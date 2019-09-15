Гол украинца Руслана Малиновского за сборную вошел в десятку лучших мячей сентября в отборе Евро-2020. Видео
Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в подборку лучших мячей по итогам поединков квалификации чемпионата Европы-2020, которые прошли в сентябре. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт UEFA EURO 2020.
— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 13 сентября 2019 г.
Great goals from matchday 5 & 6!#EURO2020 pic.twitter.com/3m9Ta9hqaL
Малиновский нанес дальний удар на 61-й минуте. Этим голом футболист установил окончательный счет в матче с Литвой - 3:0.
Напомним, что сборная Украины одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В.
Ранее "Страна" рассказывала про конфуз на Евро-2020. Перед матчем с Францией для Албании включили гимн Андорры, а потом диктор извинился перед Арменией.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!