Гол полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского вошел в подборку лучших мячей по итогам поединков квалификации чемпионата Европы-2020, которые прошли в сентябре. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт UEFA EURO 2020.

Малиновский нанес дальний удар на 61-й минуте. Этим голом футболист установил окончательный счет в матче с Литвой - 3:0.

Напомним, что сборная Украины одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В.

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