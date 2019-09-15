В Киевской области возле районного центра Макаров в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье, 15 сентября, в Киеве внедорожник Mercedes Gelаndеwagen протаранил Volkswagen службы такси Uklon.

Кроме того, мы рассказывали, что в огненном столкновении под Киевом погибли три человека. Фото и видео с места ДТП.

Также в Броварах в жутком ДТП под колесами фуры погиб водитель Volkswagen.