Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк запретили ее официальному представителю Стасу Христову комментировать состояние здоровья Анастасии.

Об этом сам Христов сообщил "РБК".

"Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии", - сказал пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что 13 сентября 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию с отеком головного мозга на фоне рака в последней стадии.

Потом появилась информация, что 14 сентября Заворотнюк частично парализовало и в московской клинике, где в тяжелом состоянии находится актриса Анастасия Заворотнюк, ей прекратили делать терапию и перевели под наблюдение. А сегодня, 15 сентября медикаментозный сон (искусственная кома) актрисы Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому.