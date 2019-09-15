Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США, который отвечает за российско-украинское направление, Филипп Рикер на следующей неделе прилетит в Берлин и Москву. Там он проведет встречи с государственными чиновниками.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря по европейским и евразийским вопросам Филипп Рикер осуществит визиты в Берлин и Москву 16-18 сентября с целью встреч с высшими должностными лицами и для участия в ключевых мероприятиях", - отметили во Госдепе.

Рикер будет находиться в Москве 17-18 сентября. Там запланированы, в частности, его встречи с представителями правительства "для обсуждения двусторонних отношений", а также с представителями общества, отметили в Госдепе.

Перед этим Рикер посетит Берлин, где вместе с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом будет представлять США на Втором стратегическом диалоге США-Германия.

Стороны обсудят американско-германское сотрудничество "в решении широкого круга глобальных проблем безопасности". Это станет продолжением первого стратегического диалога между странами, состоявшегося в марте 2019 году в Вашингтоне, уточнили в Госдепартаменте США.

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