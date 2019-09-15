Под Николаевом вандалы обезобразили памятник убитым евреям и оставили записку Зеленскому. Фото
Вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка, что в Николаевской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Скриншот: Facebook/ Eduard Dolinsky
На фото, которым Долинский сопроводил свою публикацию, видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.
Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".
Фото: Facebook/ Eduard Dolinsky
Мораторий на продажу земли действует на Украине последние 18 лет. В последние годы его отмену блокировали на уровне Верховной Рады. Ряд фракций в парламенте отказывались от голосования по проекту из-за опасений, что землю у населения скупят иностранные корпорации по низкой стоимости.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский решил до декабря отменить мораторий на продажу земли в Украине.
Также мы рассказывали, что Гончарук заявил, что иностранные граждане и компании смогут купить земельный участок только после регистрации юридического лица в Украине.