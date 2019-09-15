В Министерстве финансов Украины почти в три раза сократили план поступления в бюджет доходов от приватизации, в сравнении с прошлым периодом.

В проекте госбюджета на 2020 год значатся всего 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й год.

"Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов", - сообщило министерство в пресс-релизе, распространенном в воскресенье.

В ходе пресс-брифинга в воскресенье премьер-министр Алексей Гончарук заявил: "Мы вскоре планируем изменить руководство Фонда государственного имущества".

Новое руководство должно будет в течение двух недель представит свои прогнозы относительно приватизации.

Госбюджет 2019 года предусматривал поступления от приватизации в 17 млрд грн, однако выполнение этой статьи доходов крайне низкое из-за заблокированных конкурсов "большой приватизации".

В 2018 году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что министр финансов поделилась, как вырастут расходы на армию и оборону Украины в следующем году и рассказала, сколько денег заложили в бюджет на здоровье, культуру и образование.