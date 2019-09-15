Группа граждан, среди которых представители националистической общественной организации "Фрайкор", после участия в акции "За семейные ценности" оказали сопротивление полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ.

Стычка произошла на улице Рымарской, примерно в километре от пл. Свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. Пострадали двое работников полиции. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу. По факту событий следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ещё два конфликта произошли на улице Сумской и в Саду Шевченко.

На 17-летнего харьковчанина, который, по данным полиции, бросал камни в людей на улице Сумской после марша равенства ХарьковПрайд, составили протокол об административном нарушении по ч.173 (мелкое хулиганство).

По факту избиения молодого человека в Саду Шевченко полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство).

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы в Харькове напали на участников гей-парада и забросали яйцами колонну.

Также мы рассказывали, что в Харькове из-за нападения радикалов два участника ЛГБТ-марша попали в больницу.