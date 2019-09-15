Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что в Киеве становится все опаснее дышать, и причин этому может быть несколько.

Многие люди вернулись после отпусков в города, сели за руль и в маршрутки, и городское пространство заполонили пробки и выхлопные газы.

Бывший министр сообщила, чем опасен загрязненный воздух и как бороться с загрязнением на своей странице в Facebook. Она сослалась на "Удобный Киев" и "Saveecobot", которые собирали и анализировали данные.

Среди основных причин Супрун называет то, что сейчас на Киевщине горят официальные и стихийные свалки. Дыма добавляют и пожары торфяников. И это еще коммунальные службы не начали сжигать листья. Это не просто неприятно, это вредно для здоровья.

Чем опасен загрязненный воздух:

Из-за загрязненный воздух ежегодно преждевременно умирает 9000000 человек во всем мире. Он является причиной каждого третьего инсульта, рака легких и болезней сердца, сообщает ВОЗ. Жизнь в селе тоже не гарантирует легкости дыхания, особенно если там принято отапливать углем, жечь мусор, ботву и сухие листья.

Загрязненный воздух может содержать взвешенные частицы, угарный газ, формальдегид, оксиды азота, серы, а также бензпирен, свинец.

Загрязненный воздух является причиной 40% смертей от ишемической болезни сердца, 7% из-за пневмонии, 8% из-за инсульта, 6% из хроническое обструктивное заболевание легких, 7% из-за рака легких, и еще 32 преждевременных смертей от неинфекционных болезней. Кроме того, загрязненный воздух делает кожу более старой на вид и ухудшает иммунный ответ.

Загрязненный воздух уменьшает когнитивные способности людей. Временное или постоянное вдыхание взвешенных частиц воздуха приводит к тому, что приступы астмы происходят чаще, дети больше болеют бронхитами, а у здоровых людей бывает кашель или чихание.

Что должны делать муниципальные власти или местные общины

Высаживать новые деревья, и не калечить старые. Выбирать хвойные деревья, ведь они фотосинтезирующие (то есть утилизируют углекислый газ и дают кислород) круглый год. Высаживать многолетние растения, в том числе кустарники, на клумбах - так будет и меньше расходов на закупку рассады, и большая биомасса для растений.

Убирать улицы от пыли и песка, в том числе мыть дороги. Установить датчики загрязнения воздуха и честно информировать людей о состоянии дел.

Создать инфраструктуру для вело- и электротранспорта. Сделать общественный транспорт удобным, предсказуемым и надежным. Сделать условия для сортировки и переработки мусора, чтобы не было стихийных свалок и самовозгораний на полигонах. Устраивать больше пешеходных зон, свободных от транспорта.

Не сжигать листья осенью. Это запрещено на законодательном уровне, но не всех это останавливает. Одна тонна сожженных листьев дает 30 килограммов токсичного газа.

Общая борьба с загрязненным воздухом

Для общей борьбы с изменениями климата и загрязнением воздуха Супрун советует следующее:

Выключать освещение и приборы, когда они вам не нужны.

Полностью загружать стиральную и посудомоечную машины.

Ездить на работу на велосипеде, на общественном транспорте, или с попутчиками в автомобиле.

Пользоваться гибридными или электромобилями.

Складывать органические отходы на компост.

Озеленить балконы и двор.

Сортировать мусор и отдавать сырье на переработку.

Не пользоваться освежителями воздуха и электронными сигаретами.

Не курить дома и на балконе.

Выбросить ковер со стены и избавиться от плесени.

Заменить плиту или хотя бы духовку на электрическую.

Приобрести увлажнитель-очиститель воздуха с HEPA-фильтром.

А вот комнатные растения принципиально ничего не изменят, поэтому стоит держать их дома исключительно ради удовольствия и поддержания когнитивных способностей, а не "очистки воздуха".

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее "Страна" сообщала, что в мэрии Киева признали проблемы с воздухом в Киеве и назвали их причину.

Также мы рассказывали, что Супрун призвала украинцев не проходить мимо тех, кому нужна первая помощь.