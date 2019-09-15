Экономисты из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера рассказали, что среднем актеры-мужчины в Голливуде получают за фильм на $1,1 млн больше, чем актрисы. Об этом пишет "The Guardian".

"Голливудские "звезды" мужского пола получают за фильм на 1,1 млн долларов больше, чем их коллеги женщины", - говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали уровень зарплат 246 актеров и актрис, которые снялись в 1343 фильмах с 1980 по 2015 год.

Разрыв между размером гонораров актеров и актрис прослеживался за весь изучаемый период и положительного его сокращения в пользу женщин не наблюдается.

"Мы были удивлены, обнаружив такую большую разницу, особенно когда говорим об актерах высшего уровня, таких как Мерил Стрип", - отметил один из экономистов.

Ранее "Страна" сообщала, что появился трейлер фильма, в котором самый известный людоед Голливуда Хопкинс сыграл Папу римского.

Также мы рассказывали, что Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для Vogue и рассказала, что в Голливуде означает термин fuckable.