В Украину надвигается прохладная погода: в ближайшие сутки на территорию страны переместится прохладная, сухая воздушная масса с северо-запада. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник во всех регионах страны будет преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +18...+24 градусов, а ночью остынет до +6...+11. В Карпатах будет значительно холоднее: днем +8...+13, ночью +2...+7.

В Киеве в понедельник обойдется без осадков, днем столбики термометров поднимутся до + 20...+22, ночью опустятся до +9...+11 градусов.

Во вторник, 17 сентября, по всей Украине, кроме южной части, ожидается небольшой дождь.

В Карпатском регионе осадки будут умеренными. Температура воздуха днем составит +12...+17, ночью +5...+10 градусов. На юге днем будет +19...+26, а ночью +11...+16. В Карпатах днем температура поднимется всего до +10 градусов, ночью будет +4...+9.

В Киеве во вторник преимущественно без осадков. Температура днем +15...+17, ночью +8...+10.

Ранее "Страна" давала прогноз на понедельник, согласно которому днем в Украине будет еще по-летнему тепло.

Мы также приводили прогноз на весь сентябрь. Синоптики обещают, что температура в этом году будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.