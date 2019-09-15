Киевское "Динамо", чья серия без побед составила уже четыре матча, больше месяца не может взять три очка в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.

В 7-м туре динамовцы дома уступили черниговской "Десне" со счетом 1:2.

Мячи на столичном НСК "Олимпийский" забили Артем Беседин (сорок девятая минута) - в составе "Динамо"; Владислав Калитвинцев (40) и Александр Филиппов (58) - у "Десны".

Особенно показательными стали голы гостей: под занавес первого тайма сын капитана Динамо открыл счет, распечатав ворота и своей бывшей команды, а окончательный счет установил Филиппов, который воспользовался пасом того же Калитвинцева и стал автором шикарного гола, который войдет во все украинские хит-парады.

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

Завершится 7-й тур в воскресенье, 15 сентября, поединком "Колоса" из Ковалевки с "Львовом".

Результаты других матчей тура:

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0

голы: Алексей Довгий (54-я минута), Атрем Ситало (77)

"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 4:3

голы: Тайсон (42), Марлос (54), Жуниор Мораес (60, 89) - Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35), Богдан Леднев (87)

"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1

голы: Владимир Баенко (40), Марвин Мартинш (80) - Кристиан Понд (70, с пенальти)

"Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:1

голы: Игорь Кирюханцев (42) - Демир Имер (58).

Матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу .

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