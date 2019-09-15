Появилось видео голов и ярких моментов матча, в котором "Динамо" проиграло "Десне"
Киевское "Динамо", чья серия без побед составила уже четыре матча, больше месяца не может взять три очка в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.
В 7-м туре динамовцы дома уступили черниговской "Десне" со счетом 1:2.
Мячи на столичном НСК "Олимпийский" забили Артем Беседин (сорок девятая минута) - в составе "Динамо"; Владислав Калитвинцев (40) и Александр Филиппов (58) - у "Десны".
Особенно показательными стали голы гостей: под занавес первого тайма сын капитана Динамо открыл счет, распечатав ворота и своей бывшей команды, а окончательный счет установил Филиппов, который воспользовался пасом того же Калитвинцева и стал автором шикарного гола, который войдет во все украинские хит-парады.
Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ
Завершится 7-й тур в воскресенье, 15 сентября, поединком "Колоса" из Ковалевки с "Львовом".
Результаты других матчей тура:
"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0
голы: Алексей Довгий (54-я минута), Атрем Ситало (77)
"Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск) - 4:3
голы: Тайсон (42), Марлос (54), Жуниор Мораес (60, 89) - Владлен Юрченко (10), Владислав Кочергин (35), Богдан Леднев (87)
"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 2:1
голы: Владимир Баенко (40), Марвин Мартинш (80) - Кристиан Понд (70, с пенальти)
"Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 1:1
голы: Игорь Кирюханцев (42) - Демир Имер (58).
Матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо" перенесен на 25 сентября из-за участия клубов в еврокубках.
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