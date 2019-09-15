В столице правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве родного брата, совершенном после попойки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ночь на 15 сентября мать обнаружила тело своего сына со следами насильственной смерти на балконе в его квартире на улице Ивашкевича. Об ужасной находке женщина сразу рассказала стражам порядка.

Экипажи патрульных и следственно-оперативные группы главного и Оболонского управлений полиции выехали по указанному женщиной адресу.

Правоохранители установили, что 5 сентября в этой квартире родные братья распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор.

Когда младший брат уснул, старший взял ремень от швейной машинки и задушил им родственника. После этого тело потерпевшего он вытащил на балкон и покинул квартиру.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник 1982 года рождения, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В убийстве он сознался и рассказал, что орудие преступления - ремень - выбросил в мусоропровод.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту преступления начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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