Кабмин заложил в проект бюджета на 2020 год 47,6 млрд грн на субсидии.

Об этом на воскресном брифинге посвященном бюджету, сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2019 год правительство заложило на указанные цели 55 млрд гривен.

"Сейчас в проекте бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии", - отметила руководитель Минфина. Также она добавила, что "все, кому необходимы субсидии, будут ими обеспечены".

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что принцип распределения и назначения субсидий меняться не будет.

"Принцип распределения и назначения субсидий мы не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представляем в парламенте Программу деятельности правительства, возможно, немного изменится программа субсидий. Исходя из этого, в бюджете существенные изменения не закладывались" , - сказал Гончарук.

Ранее "Страна" сообщала, что министр финансов рассказала, сколько денег заложили в бюджет на здоровье, культуру и образование и сообщила, сколько денег планирует занять Украина в следующем году.