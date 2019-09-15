В Киеве полиция 14 сентября задержала мужчину, в автомобиле которого нашли расфасованный метадон. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Как сказано в сообщении, в ходе отработки Голосеевского района наряд патрульной полиции остановил автомобиль. Двигаясь по улице Васильковской, тот нарушил правила дорожного движения.

Общаясь с полицейскими, водитель начал заметно нервничать и подозрительно себя вести. Поэтому патрульные решили провести поверхностный осмотр автомобиля. В машине они обнаружили пакет примерно со 100 свертками, обмотанными лентой, и пистолет.



Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции. Правоохранители установили, что в пакете находятся свертки с порошкообразным белым веществом, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Эксперы установили, что в свертках был метадон. Также определили личность водителя автомобиля - это 27-летний киевлянин, который официально нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Правонарушителю объявили о подозрении по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Меру пресечения фигуранту выберет суд.





Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве разоблачили канал поставки наркотиков в орехах и изъяли незаконного товара на миллион гривен.

Мы также писали о том, что под Киевом задержали наркоторговцев, которые продавали амфетамин военным.