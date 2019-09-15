Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал проект бюджета на 2020 год и объяснил, что в ближайшие два месяца проект еще будут дорабатывать, так как он основывается на макропоказателях, которые были утверждены еще весной и цифры могут корректировать после того, как показатели макроэкономики пересмотрят в министерстве экономики.

Также премьер сообщил, что 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гончарук отмечает, что "у нас было только две недели, чтобы обработать этот документ, поэтому это первый вариант" госбюджета.

"Он основывается на макропоказателях, которые были утверждены еще весной. За две недели мы подадим в парламент программу действий правительства, поделимся своими мыслями о том, как мы видим инструменты экономического роста. При необходимости Минэкономики пересмотрит макропоказатели и мы сделаем соответствующие изменения".

По словам премьера, важно заложить в проект Госбюджета-2020 новый эффективный, подход к принципам финансирования расходов.

"Государства в экономике должно становиться меньше. Бюджет-2020 будет бюджетом эффективности, после которого будет бюджет экономического роста. Мы планируем уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, потому что много государственных денег тратится неэффективно. В то же время, это правительство не будет повышать налоги, их следует постепенно уменьшить. Но сделать равными для всех. Потому что когда налоги высокие, но их платят немногие, то это очень несправедливо. И мы это изменим ", - сказал Гончарук.

Премьер добавил, что 2020 год станет годом изменения акцентов, в частности роста господдержки для малого и среднего бизнеса, фермеров.

"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора, вместо дотирования крупных предприятий делаем акцент на поддержке малых фермеров: В частности, планируем компенсировать ставку по кредитам, чтобы меньшие предприятия приняли активное участие и имели не худшие условия для покупки земельных участков, когда заработает рынок земли".

Гончарук также сообщил, что 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем только бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации ", - отметил глава правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук объявил о планах правительства сменить руководство Фонда госимущества, а министр финансов сообщила, сколько денег заложили в бюджет на здоровье, культуру и образование.