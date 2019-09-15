Покидающий должность посла США в Сербии Кайл Скотт дал прощальное интервью, в котором призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО "в более широкой перспективе". Интервью дипломата опубликовала газета Kurier.

Посол отметил, что несмотря на военную агрессию, у США и Сербии хороший фундамент для отношений.

"Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе. Я пытался напомнить, что отношения США и Сербии через историю в основном были отличными, исключение составляют 90-е годы и события времен режима Слободана Милошевича. Прошло 20 лет с тех пор, настал момент двинуться вперед и улучшить наши отношения. А у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса", - заявил Скотт.

Кроме того, посол напомнил, что американские инвестиции в страну достигли $4 млрд. А благодаря американским компаниям появились 20 тысяч рабочих мест в различных секторах сербской экономики.

Напоследок Скотт немного поучил Белград. Он сказал, что Сербии надо "интенсивней работать над развитием верховенства закона, эффективностью правосудия, большей свободой СМИ".

Напомним, 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Республики Югославия. Поводом для воздушно-наступательной операции "Союзная сила" стало предотвращение геноцида албанского населения в Косове.

По данным НАТО, за время операции, длившейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов. Было сброшено около 80 тысяч тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек.

Как сообщала "Страна", в мае случилось обострение в отношениях Сербии и Косово. Сербская армия направила к границе с непризнанным Косово колонну с военным автомобилями.

А недавно в одной из бывших частей Югославии за коррупцию уволили прокурора, которая должна была бороться с коррупцией.