Ульяна Супрун рассказала о первой помощи и о том, почему нужно научиться ее оказывать. Кроме того, она призвала украинцев не проходить мимо, когда кому-то нужна помощь. Об этом она написала пост на Faceebook.

"В июне, в метро, ​​столкнулась со следующей ситуацией. На лестнице сидел молодой парень, которому стало плохо - он был бледен и тяжело дышал. Вместе с ним была девушка, которая пыталась ему помочь сидеть. Мимо проходило много людей, и никто даже не обращал внимания.

Вместе с коллегами из Минздрава Украины мы подошли к этому парню, пообщались с ним и вызвали скорую. Сразу же помогли ему перейти на скамейку, чтобы он прилег, дали попить воды и вместе ожидали приезда скорой. Уже через 5 минут в этом положении ему стало гораздо лучше.

В это время вокруг было очень много людей, но все просто проходили мимо. Никто не подошел и не спросил, нужна какая-то помощь. К сожалению, такие случаи достаточно типичны. Часто люди не понимают, что делать в такой ситуации, не хотят брать на себя ответственность или тратить свое время, поэтому выбирают самый легкий путь - просто проигнорировать и пойти дальше.

Если вы заметили, что кому-то стало плохо, никогда не проходите мимо. Остановитесь, поговорите с человеком, если знаете, что делать - окажите ему первую помощь до приезда медиков. Иногда простые вещи могут спасти кому-то жизнь или предотвратить осложнения, которые могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем в будущем...

Умение оказывать первую помощь - это инвестиция в жизнь, не только собственную, но и всего общества. Это воспитание ответственности "здорового" общества, когда мы думаем не только о себе, но и о других людях. Это как заботиться об окружающей среде, безопасности на дороге или не молчать, когда видите насилие или дискриминацию. Это касается каждого из нас.

Поэтому обязательно пройдите обучение по первой помощи и старайтесь регулярно обновлять свои знания и навыки. Потому простые вещи спасают жизнь".

Скриншот: Faceebook/Уляна Супрун

Ранее "Страна" сообщала, что Экс-глава минздрава Супрун рассказала, как бороться со слабой эрекцией, кроме того, она поделилась с украинцами, как определить, что человек задумывается о суициде.