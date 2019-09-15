15 сентября в Харькове праворадикалы из организации "Фрайкор" напали на участников Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, два человека доставлены в больницу. Об этом сообщает "Громадське".

После завершения шествия боевики ультраправой организации начали ловить и избивать его участников. В результате двух людей забрала скорая помощь.

Также произошло столкновение между националистами и полицейскими. Ее спровоцировали радикалы, попытавшись заблокировать автомобили полиции и распылив газ в лицо полицейским.

На пересечении улиц Рымарской и переулка Некрасова, у офиса "Фрайкора", полиция начала задерживать праворадикалов. Правоохранители оцепили район, пойманных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок. Всего было задержано 15 человек.

Участники группировки намерены идти к зданию полиции с требованием освободить своих соратников.

Улица Рымарская. Фото: hromadske.ua

На официальном сайте полиции Харьковской области пока нет информации о задержании националистов.

Ранее "Страна" писала, что из-за Марша равенства всю полицию Харькова перевели на усиленный режим.

Мы также сообщали, что стычки, спровоцированные радикалами, возникли сразу же после начала Марша.