Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском энергетическом секторе.

Эксперт по энергетике объяснил, почему можно обойтись без контракта.

"Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. И даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС", - сказал источник.

Эксперт напомнил, что прецедент успешных поставок "Газпрома" по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть.

"С 1 января по 12 марта 2019 года "Газпром" поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без транзитного контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему. Таким образом, даже если трехсторонние консультации по газу не приведут к результату, нынешний десятилетний контракт между Москвой и Киевом истечет в конце 2019 года и не будет ни продлен, ни обновлен, для сохранения транзита в 2020 году все равно будет существовать достаточная легальная база", - сделал вывод эксперт.

Как ранее писала "Страна", уже на следующей неделе Россия готова провести переговоры по транзиту газа с Евросоюзом и Украиной. Трехсторонняя встреча ЕС - РФ - Украина по газу на министерском уровне пройдет в Брюсселе 19 сентября. На встрече Еврокомиссия будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

А вчера спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что значимость давления России на Украину в переговорах относительно продолжения транзита газа через украинскую территорию путем угроз перекрыть его ослабевает.