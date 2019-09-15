Возле Станицы Луганской проводится асфальтирование дороги от моста над рекой Северский Донец в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Работы на мосту выполняет ООО "Укртрансмист". Сегодня к мосту прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, продолжают работу пиротехники. По состоянию на 12:00 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. Было выявлено 32 опасных предмета.

Сейчас разминированы отрезок грунтовой дороги в лес, технологической дороги, пространство справа и слева вдоль дороги и участок местности возле моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, к 11 октября 2019 г. планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

Напомним, 31 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было принято решение о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

О намерении восстановить мост президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного с президентом Европейского совета Дональдом Туском посещения Станицы Луганской в июле.