Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, что женщины гораздо чаще доживают свой век в одиночестве - длительность жизни мужчин меньше, чем женщин, почти во всех странах. Но Украина является одним из лидеров по этим показателям. Об этом она опубликовала пост на Facebook.

Супрун рассказала, что мужчины в Украине живут на 10 лет меньше женщин, и поэтому средняя длительность жизни в Украине лишь 72 года. Опережает нас в этом рейтинге лишь Россия, Беларусь, Литва, Латвия и Сирия. В ЕС разница составляет только 5,4 года, а средняя длительность жизни там - 81 год.

Причина не в здравоохранении, ведь тогда бы не было гендерных различий. Чаще всего убивают мужчин сердечно-сосудистые болезни, которые не появляются ниоткуда. Причина - в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни. Убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью.

Последнее есть едва ли не самой опасной тенденцией. В возрасте 50 лет хоть одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин. Но женщины реже умирают от этого преждевременно. Они чаще пользуются медицинскими услугами, тщательно придерживаются рекомендаций медиков и следят за своим рационом. То же самое касается регулярного употребления алкоголя в чрезмерных количествах, а также соблюдения базовых правил безопасности.

Возможно, осторожность некоторые ошибочности воспринимают антонимом мужества. Но смертей от несчастного случая, инфекционных болезней, заболеваний дыхательной и мочеполовой систем и кожи может быть меньше, если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в машине, а не будут ставить заглушки, буду делать прививки и регулярно посещать врача.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун считает, что женщины это не "прекрасная половина человечества".

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