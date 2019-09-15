В проекте государственного бюджета на 2020 год на здравоохранение предусмотрено 108 млрд гривен, на образование - 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда гривень.

Об этом рассказала министр финансов брифинге в Доме правительства, сообщает "Укринформ".

"Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура - полностью профинансированы в этом проекте бюджета. Но главный уклон будет - это бюджет эффективности внутри программы", - сказала Оксана Маркарова.

В проект бюджета-2020 общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в 2019. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу предусмотрены на уровне 8,6 млрд грн, которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания - 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 млрд гривен.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проект бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

"В сфере здравоохранения расходы предусмотрены на все стратегические направления - первичная медицина, экстренная помощь, амбулаторное лечение. То же касается и образования. И образовательная субвенция, поддержка Новой украинской школы, начальные классы, инклюзивное образование - все это запланировано и будет профинансировано. Значительно эффективнее можно планировать и расходы на культуру и информационную сферу теперь, когда все эти направления под крышей одного министерства. Однако здесь главная задача также - это вопрос эффективности внутри", - добавила Маркарова.

Кроме того, мы сообщали, что Гончарук пообещал, что украинских аграрных олигархов не будут поддерживать из бюджета и рассказал, каким будет дефицит государственного бюджета в следующем году.