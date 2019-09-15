В проект бюджета 2020 года на сферу национальной безопасности и обороны заложили 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в этом году.

Об этом в воскресенье на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

"Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это один из главных приоритетов, и эти средства мы планируем выделить на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

Она добавила, что не вся эта сумма будет распределена между конкретными распорядителями, поскольку появилась новая статья в программе бюджета относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Маркарова рассказала, сколько денег планирует занять Украина в следующем году, а Гончарук назвал дефицит госбюджета на будущий год.