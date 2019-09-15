Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено в ближайшее время сменить руководство Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает Укринформ.

Кадровые планы глава Кабмина озвучил 15 сентября на брифинге в Киеве.

По данным источников "Страны", Фонд возглавит директор по развитию бизнеса в НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Мы скоро планируем сменить руководство Фонда государственного имущества. Это руководство предоставит нам реалистичный и конкретный план того, что в следующем году планируется к приватизации. Мы хотим выходить с новым прогнозом по приватизации, основываясь на реальном плане, который будет поддержан парламентом в Программе деятельности правительства", - сказал Гончарук.

На брифинге глава Кабмина также рассказал о налоговой политике, которую будет проводить новое правительство.

"Это правительство не имеет плана повышать налоги, чтобы наращивать доходы. Это неправильный путь. Налоги надо уменьшать и делать равными для всех. Неправильно, когда налоги высокие, но платит их только какая-то незначительная часть бизнеса", - отметил Гончарук.

Также он сказал о необходимости уменьшить расходы на обслуживание государственного аппарата.

"2020-й должен стать годом, когда мы будем серьезно резать расходы на государство, делая его более эффективным", - заявил премьер.

Ранее на том же брифинге Гончарук рассказал о бюджете на 2020 год, проект которого уже внесен в Раду.

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