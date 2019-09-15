Украинский спортсмен и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Казахстане. Об этом сообщает Укринформ.



Победитель и призер чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, Беленюк в полуфинале одолел в своей весовой категории до 87 кг спортсмена из Германии Дениса Максимилиана Кудла. Счет поединка составил 2:1.

16 сентября на ринге в столице Казахстана Нур-Султане украинцу предстоит побороться за "золото" с Виктором Лёринцем из Венгрии.

Чемпионат мира - 2019 по спортивной борьбе завершится 22 сентября.

Недавно "Страна" рассказывала, как украинский спортсмен записал видеообращение, в котором призвал сограждан интересоваться криптовалютой.

Также мы писали, что после публикации Беленюком у себя в Instagram фото с Европейских игр в Минске с подписью: "Бабе - цветы, спортсменам - медали!" - разгорелся сексистский скандал.