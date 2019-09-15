Мужская сборная Испании стала чемпионом мира по баскетболу
Мужская сборная команда Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу, состоявшийся в Китае, уверенно одолев Аргентину со счетом 95:75.
Об этом сообщает Укринформ.
В финальном матче, который проходил в Пекине, испанцы сразу взяли преимущество и повели в счете. Благодаря игре своих лидеров Рики Рубио, Руди Фернандеса и Марка Газоля Испания выиграла первую половину встречи с результатом 43:31.
Окончательный счет игры составил 95:75 в пользу испанцев.
Испания становится чемпионом мира по баскетболу во второй раз. Впервые страна одержала победу на чемпионате 2006 в Японии. Аргентина второй раз завоевала серебро мирового первенства.
Сегодня в Китае прошла игра и за третье место. Франция обыграла Австралию со счетом 67:59.
Напомним, традиционные фавориты ЧМ американцы в Китае проиграли два раза подряд: сначала французам, потом сербам.
Ранее "Страна" писала, что сын Игоря Коломойского подписал контракт с баскетбольной командой "Днепр". Он будет играть в чемпионате Украины. До этого он выступал в баскетбольных лигах США и Израиля.