Мужская сборная команда Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу, состоявшийся в Китае, уверенно одолев Аргентину со счетом 95:75.

Об этом сообщает Укринформ.

В финальном матче, который проходил в Пекине, испанцы сразу взяли преимущество и повели в счете. Благодаря игре своих лидеров Рики Рубио, Руди Фернандеса и Марка Газоля Испания выиграла первую половину встречи с результатом 43:31.

Окончательный счет игры составил 95:75 в пользу испанцев.

Испания становится чемпионом мира по баскетболу во второй раз. Впервые страна одержала победу на чемпионате 2006 в Японии. Аргентина второй раз завоевала серебро мирового первенства.

Сегодня в Китае прошла игра и за третье место. Франция обыграла Австралию со счетом 67:59.

Напомним, традиционные фавориты ЧМ американцы в Китае проиграли два раза подряд: сначала французам, потом сербам.

Ранее "Страна" писала, что сын Игоря Коломойского подписал контракт с баскетбольной командой "Днепр". Он будет играть в чемпионате Украины. До этого он выступал в баскетбольных лигах США и Израиля.