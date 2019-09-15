Гончарук пообещал, что украинских аграрных олигархов не будут поддерживать из бюджета
Кабинет министров Украины решил отказаться от дотаций аграрным предприятиям, вместо этого правительство будет компенсировать проценты по кредитам для фермеров, чтобы обеспечить им доступ к средствам на покупку земельных участков.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в воскресенье, посвященному теме государственного бюджета на 2020 год. Его слова передает "Интерфакс-Украина".
"Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотаций большим предприятиям мы сфокусируемся на том, чтобы, если состоится земельная реформа, компенсировать процентную ставку фермерам по кредитам, чтобы они могли позволить себе доступный ресурс и принять участие в покупке земельных участков", - сказал Гончарук.
Он добавил, что этого необходимы изменения в законодательство.
"Но уже в этом проекте госбюджета на 2020 год вы увидите, что поддержка больших должна перейти в поддержку фермеров", - добавил премьер-министр.
Как указала министр финансов Оксана Маркарова, на поддержку агросектора в проекте госбюджета на следующий год заложено 4,4 млрд грн.
"Ко второму чтению будет более детализировано, каким образом (будет происходить поддержка - ИФ). Но это программа для удешевления кредитов для малых фермеров", - сказала Маркарова.
Ранее "Страна" сообщала, что Маркарова рассказала, сколько денег планирует занять Украина в следующем году, а Гончарук назвал дефицит госбюджета на будущий год.