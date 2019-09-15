Понедельник, 16 сентября обещает в Украине быть очень теплым для осени, с температурой до +28.

Такой прогноз дает на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как пишет Диденко, в первый день новой рабочей недели отогреются те, кто замерз на выходных. 16 сентября температура воздуха подскочит до +23...+28 градусов. Только на западе будет прохладнее: +19...+23 градуса.



Фото: Facebook/ tala.didenko

Синоптик посоветовала не забывать, что ночи уже не июльские. Поэтому тем, кто рано выходит на работу или поздно возвращается, желательно одеваться тепло.

Дождей в понедельник не ожидается. На небе будут солнце и белые облака. Разве только порывистый северо-западный ветер примется обрывать листья каштанов.

В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, с температурой около +23 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Со вторника начнет натягивать облака, польют периодические дожди и снизится температура воздуха.

Прогноз Диденко на 16 сентября можно сравнить с официальными данными Укргидрометцентра.

Ранее "Страна" давала прогноз на весь сентябрь, согласно которому температура в этом году будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.