16 сентября, в понедельник, в Украине ожидается теплая погода без осадков. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

Во всех областях страны синоптики предвещают переменную облачность. Лишь на западе - во Львов и Ивано-Франковске днем, а в Тернополе ночью - пройдут довольно сильные дожди.

Для середины сентября температура будет довольно высокой: +20...+23 градуса Цельсия. На юге страны, в Приазовье и Причерноморье, воздух прогреется еще сильнее: до +24...+27 градусов.

А вот ночью будет уже весьма холодно. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов, а на востоке - +7...+9. Только в Ужгороде, на северо-западе и в южных регионах ночная температура преодолеет отметку +10.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 16 сентября будет без осадков. Днем Гидрометцентр обещает +20...+22, а ночью +9...+11.

Ранее синоптик предупреждала о приближении к Украине холодного фронта, несущего дожди.

"Страна" сообщала, что температура в сентябре будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.