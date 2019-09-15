Кабинет министров внесет в Верховную Раду 15 сентября проект государственного бюджета на 2020 год, который предусматривает доходы госбюджета (вместе с трансфертами) на 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит составит 2,09%.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в воскресенье. Новость передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по Конституции последний день, когда правительство должно подать проект бюджета в парламент. Мы сегодня это сделаем", - сказал Гончарук.

При этом он уточнил, что до 2 ноября правительство рассчитывает внести в проект бюджета коррективы согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Он также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.



Напомним, то при составлении госбюджета в прошлом году показатели были такими: рост ВВП на 3%, инфляция в 7,4%, дефицит бюджета 89,99 млрд. грн (или 2,3% ВВП).

Ранее "Страна" сообщала, что министр финансов сообщила, сколько денег планирует занять Украина в следующем году.