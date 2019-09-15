Днем 14 сентября в Киеве молодой мужчина по неизвестным причинам выпрыгнул из окна собственной квартиры и разбился насмерть. Об этом сотруднику "Страны" на условиях анонимности сообщили соседи погибшего.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Джона Маккейна (бывшая Ивана Кудри). Самоубийцей оказался 33-летний жилец дома.

По официальным данным, он наложил на себя руки, так как употреблял наркотики и из-за этого попал под наблюдение полиции. После суицида правоохранители провели в его квартире обыск и, как сообщается, нашли большую металлическую емкость с марихуаной.

Сейчас органы правопорядка разбираются, связана ли смерть мужчины с употреблением наркотиков и тем, что погибший был у полиции под колпаком.

В связи со случившимся заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

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