Проект госбюджета на 2020 год предусматривает то, что Украина займет 380 млрд грн, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе пресс-брифинга в воскресенье. Ее слова передает "Интерфактс-Украина".

"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сказала Макарова

По ее словам, на конец 2020 года уровень государственного долга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020-м платежи по госдолгу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.

Ранее "Страна" сообщала, что проект бюджета должен быть внесен в Раду уже сегодня, 15 сентября.

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