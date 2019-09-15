Выход на подиум одной из топ-моделей 1990-х Наоми Кэмпбелл стал центральным событием Лондонской недели моды. Об этом сообщает Associated Press.

14 сентября в рамках Недели моды "Черная жемчужина" организовала в Британском музее благотворительное мероприятие "Fashion for Relief". Такие мероприятия модель проводит с 2005 года - тогда она собирала средства для жертв урагана "Катрина" в Новом Орлеане. В этом году с помощью "Fashion For Relief" собирали деньги для нуждающихся детей.

На вечер Кэмпбелл пришла в полупрозрачном черном платье, открывавшем все прелести ее прекрасно сохранившейся фигуры.

Фото: thesun.co.uk

В рамках акции состоялся показ мод, на котором Наоми продемонстрировала два наряда. В первом сочетались материалы разных фактур, он переливался почти всеми цветами радуги и плотно облегал тело. Второй коралловый комплект с накидкой был весьма свободным, но зато почти полностью обнажал грудь.

Фото: standard.co.uk

На мероприятии побывали многие звезды, в том Пирс Броснан с сыном Парисом, мама Наоми Валери Моррис, племянница принцессы Дианы Кэти Спенсер, редактор Vogue Анна Винтур и многие другие.

Ранее "Страна" сообщала, что практически ровесница Кэмпбелл Клаудиа Шиффер снялась обнаженной для обложки Vogue.

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