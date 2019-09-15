Укразализныця показала отремонтированный плацкартный вагон. Ремонт одного стоит 10,5 млн гривен, что в два раза дешевле, чем новый. Всего в компании есть около 200 плацкартных вагонов, которые нужно отремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - сказано в сообщении.

Ремонт позволяет продлить срок использования вагона на 14 лет. Его стоимость - 10,5 млн гривен - в 2 раза дешевле, чем покупка нового вагона. Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

В этом и в прошлом году "Укрзализныця" провела капитально-восстановительный ремонт 134 вагонов, сообщили в компании. Всего перевозчик эксплуатирует 1200 плацкартных вагонов. Их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет.

Фото: прес-служба Укрзализныци

Ранее "Страна" сообщала, что Укрзализныця объяснила закупку полотенец по 4 тысячи за штуку заботой о культурном наследии.

Также мы рассказывали, что в Укрзализныце отчитались, как украинцы воруют из вагонов подушки и одеяла.