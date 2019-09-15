Депутаты Северной Македонии проголосовали за отставку специального прокурора, которая расследовала коррупцию на высоком уровне, поскольку ее саму заподозрили во взяточничестве. Об этом сообщает агентство Associated Press.

14 сентября все 102 депутата, присутствовавшие на заседании 120-местного парламента страны, проголосовали за освобождение от должности специального прокурора Катицы Яневой.

Офис Яневой был создан в 2015 году с целью борьбы с организованной преступностью и коррупцией на фоне усилий страны вступить в Европейский Союз.

Официально Яневой до сих пор не предъявили обвинений. Однако ее подозревают в злоупотреблении полномочиями и "получении существенной выгоды" в виде собственности. По информации СМИ, она причастна к скандалу со снятием обвинений в коррупции с местного бизнесмена в обмен на деньги.

Сидящая под стражей Янева отрицает, что совершила правонарушения.

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