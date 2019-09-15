В столице Сирии Дамаске известная французская сеть отелей Louvre Hotels Group откроет две гостиницы. Об этом сообщает France 24.

Известно, что новый пятивездочный отель Royal Tulip Semiramis и четырехзвездочный Golden Tulip Mazzeh должны начать работу весной 2020 года, после того как будут восстановлены здания, где предполагается их открытие.

Отмечается, что Louvre Hotels Group станет первой крупной сетью, которая заработает в Сирии с начала войны в 2012 году.

Louvre Hotels Group — одна из крупнейших мировых гостиничных сетей. Под ее управлением находятся более полутора тысяч отелей в 54 странах. С 2015 года она принадлежит китайским инвесторам.

Напомним, что глава МИД России заявил, что война в Сирии уже закончена.

Также В ООН сообщили, что за последние 10 дней в результате авиаударов в Сирии погибли более 100 человек.